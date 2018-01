Zemestrīces epicentrs atradies 280 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Kodiaka desmit kilometru dziļumā, paziņojis ASV Ģeoloģijas dienests.

Zemestrīce notikusi ap pulksten 11.31 pēc Latvijas laika.

Zemestrīces dēļ Kanādas Britu Kolumbijas provincē, kā arī vairākos ASV štatos tika izsludināts brīdinājums par iespējamu cunami. Zemāka līmeņa brīdinājums par cunami bija izsludināts arī ASV piederošajās Havaju salās. Tiesa, vēlāk brīdinājumi atcelti.

Aļaskā novēroti nelieli cunami vilnīši, kuri bijuši aptuveni 30 centimetrus augsti, ziņo CNN.

Lai gan cunami brīdinājums atcelts, Sanfrancisko amatpersonas un operatīvie dienesti tāpat brīdinājuši cilvēkus, lai tie netuvotos piekrastei vismaz vēl 12 stundas.

Tsunami Watch CANCELLED in #SF, but shoreline areas, marinas, & harbors may have dangerous, strong, & unpredictable currents. Stay away from coastlines for at least 12 hours. Visit https://t.co/kvgkapMonx to learn more about tsunami preparedness. pic.twitter.com/Dq6D1c9jcR— San Francisco DEM (@SF_emergency) January 23, 2018