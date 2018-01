Daļā ASV un Kanādas temperatūra piektdienas naktī nokritusies līdz -29 Celsija grādu atzīmei, bet vēja dēļ sajūtu līmenī aukstums atbilst -67 Celsija grādiem, ziņo BBC.

Ekstrēmie laikapstākļi izraisījuši 19 cilvēku nāvi ASV un divu Kanādā.

Laikapstākļi radījuši haosu Ņujorkas Kenedija lidostā, kur lidmašīnām piektdien un sestdien stundām ilgi jāgaida izkāpšana. Kādas lidmašīnas pasažieris tviterī ierakstījis, ka pēc trīs stundu sēdēšanas lidmašīnā no Monreālas cilvēki sākuši zvanīt policijai un draudēt izlauzt gaisa kuģa durvis.

We've been on the plane itself for over 8 hours from Montreal (1 hour away). People are beginning to threaten to break open emergency exits and staff is still saying "30 more minutes" they've been saying this for hours. Something is up.

— Chris Mendez (@thechrismendez) January 6, 2018