Ankarai lojālie kaujinieki no Nacionālās atbrīvošanas frontes sākuši atkāpties no teritorijām Sīrijas Alepo provincē, kā to paredz Turcijas un Krievijas vienošanās Sīrijas valdības spēku uzbrukuma novēršanai kaimiņos esošajā Idlibas provincē, svētdien ziņo Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).