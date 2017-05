No 1,8 miljoniem bēgļu, kas no Dienvidsudānas ieradušies Ugandas Kenijas, Etiopijas, Sudānas un Kongo Demokrātiskās republikas bēgļu reģistrācijas centros, 62% ir bērni. Liela daļa no viņiem dzimteni pametuši bez pieaugušo pavadības.

"Dienvidsudānas bēgļu krīze mani uztrauc visvairāk par visu pārējo," saka ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) Āfrikas biroja direktprs Valentīns Tapsoba. "Bērni, kas devušies bēgļu gaitās, sagādā vislielākās bažas."

Bērnu stāvoklis Dienvidsudānā ir ļoti smags - simtiem tūkstošu draud bada nāve, bet gandrīz trim ceturtdaļām bērnu nav iespēju apmeklēt skolu, kas ir augstākais rādītājs pasaulē, teikts ANO izplatītajā paziņojumā.

"Ja mēs kaut ko neiesāksim, līdz gada beigām no bada nomirs seši miljoni cilvēku," norāda labdarības fonda "Stop Hunger Now Southern Africa" izpilddirektore Saira Hana.

"Fakts, ka viens no pieciem bērniem Dienvidsudānā ir bijis spiests pamest mājas, ilustrē to, cik izcīninošs šis konflikts bijis valsts vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem," saka UNICEF Austrumu un Dienvdāfrikas reģionālā direktore Leila Pakala. "Vēl jāņem vērā, ka viens miljons bērnu ir pametuši Dienvidsudānu, kas apdraud valsts nākamās paaudzes."

No Dienvidsudānas turklāt pienāk ziņojumi, ka kaujinieki kastrē zēnus un izvaro mazgadīgas meitenes, turklāt ir ļoti augsts bērnu skaits valdības bruņotajos spēkos.

Kā ziņots, 2016. gada augustā Dienvidsudānā otrreiz izcēlās pilsoņu karš, kura rezultātā bojā gājuši desmitiem tūkstoši cilvēku, bet vairāk nekā 3,5 miljonu pārvietoti.

ANO vairākkārt brīdinājuši, ka Dienvisdudānai var tikt piemērots genocīda statuss, jo ziņojumi vēsta, ka valdības karaspēki veic etnisko tīrīšanu valstī.