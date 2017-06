"Okupācijas politika un metodes joprojām ir galvenais iemesls humānajām grūtībām palestīniešu teritorijās," teikts OCHA ziņojumā.

Rietumkrasta un Gazas joslas iedzīvotājiem netiek garantēta pat elementārā drošība, norāda ANO struktūra, atzīstot, ka humānās palīdzības operācijas apgrūtina arī šķelšanās Rietumkrastā bāzētās prezidenta Mahmuda Abasa un Gazas joslas kustības "Hamas" administrāciju starpā.

"Krīzes centrā ir tas, ka palestīniešu mierīgie iedzīvotāji netiek aizsargāti – viņi nav pasargāti no vardarbības, no pārvietošanas, no tā, ka tiek ierobežota piekļuve pakalpojumiem un iztikas līdzekļiem, kā arī nav pasargāti no citiem tiesību pārkāpumiem," skaidro OCHA.

Izraēla Rietumkrastu un Gazas joslu okupēja 1967. gada Sešu dienu kara laikā. Vairākkārtējie centieni sarunu ceļā panākt konflikta atrisinājumu un līdzās Izraēlai izveidot neatkarīgu palestīniešu valsti beigušies bez rezultātiem.