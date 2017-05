Krimā tatāri bija pamatiedzīvotāji no aptuveni 10. gadsimta. Ap šo laiku pussalā ieradās tjurku, kā arī citas Āzijas stepes apdzīvojošās ciltis, kuras laika gaitā saplūda ar Krimā jau dzīvojošajām skitu, kimēriešu un citām ciltīm, salīdzinoši noslēgtajā teritorijā izveidojot Krimas tatāru etnosu.

Ap 15. gadsimtu līdz ar Krimas hanistes izveidošanos sākās viņu zelta laikmets. Tā lejupslīde sākās līdz ar pirmo Krievijas Impērijas karaspēka iebrukumu Krimā 1736. gadā. Nākamais sekoja 1774. gadā, un Krima nonāca Krievijas pakļautībā, bet pēc vairākkārtējas tatāru sacelšanās Krievija 1783. gadā pussalu okupēja.

Visu 19. gadsimtu Krievijas Impērija ar varu un dažādu likumu palīdzību spieda pamatiedzīvotājus pamest Krimu. Viņi galvenokārt apmetās uz dzīvi mūsdienu Rumānijā, Bulgārijā un Turcijā. Līdz ar Krievijas īstenotu tatāru izspiešanu un pastiprinātu citu tautu, galvenokārt krievu un ukraiņu iebraukšanu Krimā, senās pamattautas īpatsvars līdz 20. gadsimta sākumam pussalā ievērojami saruka.

Today we #remember the victims of horrific #Crimean #Tatar deportations by the Soviets in 1944. #RU cynically banned this commemoration pic.twitter.com/pU7EeYipJK— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 18, 2017