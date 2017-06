Medijs, atsaucoties uz policijas ziņoto, vēsta, ka apšaudi sarīkojis 45 gadus vecais un bijušais uzņēmuma "Fiamma Inc." darbinieks. Viņš apšaudi sarīkojis uzņēmuma telpās.

Incidents noticis Orlando pilsētas austrumos, informē raidsabiedrība BBC. Policija kontrolē situāciju un apšaude ir beigusies.

Policija precizē, ka apšaudē bojā gājuši ir trīs vīrieši un sieviete. Par pārējiem bojā gājušajiem policija ziņas nesniedz.

Apšaudi sarīkojušais vīrietis no uzņēmuma "Fiamma" tika atlaists aprīlī.

Pagaidām policija norāda, ka apšaudei nav saistības ne ar vienu teroristisko organizāciju.

Apšaude notikusi tikai nedēļu pirms pērnā gada slaktiņa Orlando naktsklubā "Pulse" gadadienas. Tas bija nāvējošākais šaušanas uzbrukums ASV vēsturē.

Uzbrucējs Omārs Matīns toreiz geju naktsklubā nogalināja 49 un ievainoja desmitiem cilvēku, līdz viņu pašu nošāva policija.

Large police presence off of Forsyth @WFTV pic.twitter.com/hdlPzUwLyH — Sarahbeth Ackerman (@SAckermanWFTV) June 5, 2017

Sheriff Demings on scene of tragic shooting with multiple fatalities. Getting briefing. Will address media shortly. pic.twitter.com/f7jZrmXuhl