Apšaudē pamatskolā, kas pirmdien izcēlās ASV Kalifornijas štata pilsētā Sanbernardino, bojā gājuši trīs cilvēki - tajā skaitā arī skolotāja un astoņus gadus vecs skolnieks, informē "Wahsington Post".

Policija precizē, ka apšaudi veicis 53 gadus vecais Kedriks Endersons, kurš klasē atklāja uguni.

Viņš sāka šaut uz skolotāju, kas, kā norāda policija, bija viņa sieva. Pēc tam viņš iešāvis pats sev.

Klasē bijuši 15 skolēni un divi skolotājas palīgi. Netālu no skolotājas šaušanas brīdī arī atradušies divi skolēni. Viens no tiem bijis astoņus gadus vecs Džonatans Martinezs, kurš no gūtajiem savainojumiem mira slimnīcā. Savukārt otrs skolnieks, kurš bijis deviņus gadus vecs, atrodas slimnīcā un pagaidām viņa veselības stāvoklis ir stabils.

Jau ziņots, ka pēc apšaudes pārējie skolēni bija evakuēti un nogādāti netālu esošajā skolā, kur vēlāk tie satikuši savus vecākus.