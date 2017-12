Kā vēsta medijs, apšaude notikusi pēc tam, kad likumsargi ieradušies uz izsaukumu "Copper Canyon Apartments".

Šāvējs, visticamāk, ir miris, pavēstījuši policijas pārstāvji. Tiesa, pagaidām nav skaidrs, vai šāvējs ir izdarījis pašnāvību vai arī to nošāvuši policisti. Divus iedzīvotājus ievainojuši uzbrucēja izdarītie šāvieni.

Četri cilvēki nogādāti slimnīcās. Trīs ievainoto stāvoklis netiek raksturots kā dzīvībai bīstams.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS

— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017