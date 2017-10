Uzbrukums pēc vietējā laika noticis svētdienas vakarā ap pulksten 22.30, tas noticis netālu no "Mandalay Bay Hotel" viesnīcas, no kuras 32. stāva uzbrucējs arī atklājis uguni.

Pēc vērienīgiem meklēšanas darbiem šāvējs – 64 gadus vecais Stefans Padoks – tika nošauts.

Uzbrucējs, kā liecina policijas paziņojums, bija vietējais Lasvegasas iedzīvotājs. Viņš tika nošauts blakus koncerta norises vietais esošajā viesnīcā "Mandalay Bay Hotel".

Lai gan šāvējs uzbrucis vienatnē, policija aizturējusi kādu sievieti, kas, iespējams, bijusi uzbrucēja līdzzinātāja.

Uzbrucēja motīvi pagaidām nav zināmi. CNN vēsta, ka vairāki no ievainotajiem ir kritiskā stāvoklī. Svētdienas vakarā notikusī apšaude ir asiņainākā mūsdienu ASV vēsturē.

Atbildību par notikušo uzņēmies teroristiskais grupējums "Daesh" (Islāma valsts), atsaucoties uz "Daesh" propagandas aģentūru "Amaq", vēsta "Independent".

"Lasvegasas uzbrucējs bija "Daesh" kareivis," teikts paziņojumā. Savukārt otrajā paziņojumā grupējums precizējis, ka uzbrucējs "pievienojies islāmam vien pirms pāris mēnešiem".

Līdzjūtību uzbrukumā nogalināto tuviniekiem un ģimenēm tviterī izteicis arī ASV prezidents Donalds Tramps.

"Mani vissiltākie līdzjūtības apliecinājumi šausmīgās Lasvegasas apšaudes upuriem un ģimenēm. Lai Dievs jūs svētī!" pauda prezidents.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

