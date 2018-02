Incidentā ārpus Vašingtonas viens cilvēks aizturēts. NSA ēkas barjerās ietriekusies melna automašīna, kuras logā saskatāmi ložu atstāti caurumi.

Mediji arī ziņo, ka incidentā trīs cilvēki ievainoti, bet ievainojumi neesot dzīvībai bīstami. Tiesa, vēlāk NSA pārstāvis aģentūrai AFP apgalvoja, ka apšaudē viens cilvēks ievainots.

Pagaidām nav skaidrs, vai notikušais ir saistīts ar NSA, kura nodarbojas ar elektronisko izlūkošanu.

Tāpat arī nav plašākas informācijas par to, kas šāvis, kā arī par to, kas ievainots.

Par notikušo izmeklēšanu uzņēmies Federālais izmeklēšanas birojs (FIB).

#BREAKING: @Chopper4Brad over the scene of an apparent shooting at the entrance of the NSA. At least one suspect appears to be taken into custody. pic.twitter.com/ptMpwkubGE— Tom Lynch (@TomLynch_) February 14, 2018