Vairāki cilvēki sašauti un divi gājuši bojā apšaudē slimnīcā Ņujorkā, atsaucoties uz vietējās policijas paziņojumu, vēsta raidsabiedrība CNN.

Šāvējs uguni atklājis ap pulksten 14.50 "Bronksas – Libānas" slimnīcā Bronksas apkaimē, Ņujorkā. Tiek ziņots, ka šāvējs ievainojis piecus un nogalinājis vienu cilvēku, bet pēc tam izdarījis pašnāvību. Trīs ievainoto stāvoklis vērtējams kā kritisks. Nogalinātās sievietes ķermenis atrasts netālu no uzbrucēja līķa.

Izdevums "The New York Times" ziņo, ka trīs no cietušajiem ir slimnīcas ārsti.

Uzbrucējs bijis tērpies mediķa virsvalkā un viņam bijusi slimnīcas ID karte. Tiek ziņots, ka vīrietis savulaik biji slimnīcas darbinieks. Policija uzbrucēju identificējusi kā Henriju Belo – bijušo slimnīcas ārstu. Viņš bijis bruņojies ar šauteni, ziņo raidsabiedrība BBC.