Šī apšaude tiek izmeklēta kā sadzīvisks strīds, ziņu aģentūrai AP pastāstīja divas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, kas pieprasīja savas anonimitātes saglabāšanu.

Apšaudi sarīkojusī sieviete bijusi 39 gadus veca dzīvnieku tiesību aktīviste no Sandjego, ziņo mediji. Divas ASV amatpersonas identificēja sievieti kā Nasimu Aghdamu.

Aghdama 2009. gadā tika pieminēta laikraksta "San Diego Union-Tribune" rakstā par dzīvnieku tiesību aizstāvju protestiem pret cūku izmantošanu militārajās mācībās. Ģērbusies parūkā un džinsos ar mākslīgiem asins traipiem, aktīviste tolaik sacīja laikrakstam, ka dzīvnieku tiesības viņai esot tikpat svarīgas, cik cilvēktiesības.

Ievainotie ar šautām brūcēm tika aizvesti uz slimnīcu. No Sanfrancisko Vispārējā slimnīcā atvestajiem 36 gadus vecs vīrietis bija kritiskā stāvoklī, 32 gadus veca sieviete – nopietnā stāvoklī, un 27 gadus veca sieviete – diezgan apmierinošā stāvoklī.

Dzirdot apšaudi, citi "YouTube" darbinieki paniski pameta ēku, un notikuma vietā ieradās policija.

Sanbruno policija tviterī brīdināja "aktīva šāvēja" dēļ netuvoties kvartālam, kurā atrodas uzņēmumam "Google" piederošā video servisa "YouTube" galvenais birojs.

Baltais nams paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ticis informēts par notiekošo un viņa administrācija seko situācijai Sanbruno.

Aculiecinieki stāstīja, ka notikuma vietā ieradušās policijas SWAT vienības un virs tās lidinās helikopteri.

Televīzijas ziņās bija redzams, kā ēku atstāj "YouTube" darbinieki ar paceltām rokām un policija pārbauda, vai viņiem nav ieroču.

"Saistībā ar "YouTube" situāciju mēs koordinējamies ar varas iestādēm un sniegsim oficiālu informāciju no "Google" un "YouTube", kad tā kļūs pieejama," tviterī paziņoja "Google" komunikāciju nodaļa.

"YouTube" galvenais birojs atrodas apmēram 50 kilometrus no "Google" galvenā biroja Kalifornijas štata Mauntinvjū pilsētā.

Sākoties apšaudei, policija lūdza vietējos iedzīvotājus "turēties pa gabalu no notikuma vietas".

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Sociālajā vietnē "Twitter" aculiecinieki publicējuši fotogrāfijas, kurās redzams, kā no "YouTube" biroja viens pēc otra nāk ārā darbinieki ar gaisā paceltām rokām.

Tactical vehicle has arrived and staging behind our building. #youtubeshooting pic.twitter.com/XveZxQNpgC

— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

BREAKING: Evacuation underway at the #YouTube headquarters as #ActiveShooter is reported. Still unconfirmed reports that shooter is female. pic.twitter.com/yK8S0EiB1R

— HH5 (@HalHenry5) April 3, 2018

Vadims Lavrusiks, "YouTube" darbinieks, tvītoja, ka ""YouTube" galvenajā birojā atrodas aktīvs šāvējs" un ka viņš bija "dzirdējis šāvienus un redzējis skrienošus cilvēkus". Vēlāk savā "Twitter" kontā Lavrusiks paziņoja, ka ir evakuēts.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

"YouTube" birojā strādā aptuveni 1700 cilvēku, vēsta raidsabiedrība BBC. Kompānija "Google", kurai pieder "YouTube", informējusi, ka sadarbojas ar varas iestādēm un nodrošinās informāciju līdz ko tā būs pieejama.