Kā skaidrojis uzbrucējs Aleksandrs Bisonets, ASV prezidents Donalds Tramps liedzis iebraukšanu valstī musulmaņiem, bet Kanādas premjerministrs tos labprāt uzņēmis, kā arī šo paziņojumu ietvītojis.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017