Puse no aptaujātajiem atbalstītu referendumu, kurā notiktu balsojums par trim opcijām. Pirmā - vai pirms izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), Lielbritānijai vajadzētu panākt vienošanos ar Briseli par tālākajām abu pušu attiecībām. Otrā opcija – pamest bloku bez konkrētas vienošanās. Trešā opcija – tomēr neizstāties no ES. 40% aptaujāto neatbalsta šāda referenduma organizēšanu, kamēr 10% nespēja sniegt atbildi par to vai šāds referendums būtu nepieciešams.

Līdz brīdim, kad Lielbritānija oficiāli pametīs ES palikuši mazāk par astoņiem mēnešiem. Šobrīd nav skaidrs, kādas būs ES un Lielbritānijas tālākās attiecības, it sevišķi jautājumos, kas saistīti ar tirdzniecību.

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja ir uzsākusi gatavošanos tādam "Brexit" procesam, kas noritētu bez vienošanās panākšanas ar ES. "Sky" veiktās aptaujas dati liecina, ka 78% Lielbritānijas iedzīvotāju nav apmierināti ar to, kā Meja ir vedusi "Brexit" sarunas.