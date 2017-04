Turcijas trīs lielākajās pilsētās – Stambulā, Izmirā un galvaspilsētā Ankarā – pretinieku nometne guva nelielu virsroku, vēsta aģentūra "Reuters". Arī kurdu apdzīvotie dienvidaustrumu reģioni balsojuši pret Erdogana varas palielināšanu.

Balsu skaitīšanas sākumā lielu atrāvienu guva konstitūcijas labojumu atbalstītāji – kad saskaitīta bija trešdaļa balsu, 61,3% vēlētāju bija "par", bet 38,7% balsoja "pret". Turpmāk "jā" teicēju skaits pamazām kritās. Pēc 71,58% balsu saskaitīšanas "par" vēlētāju pārsvars nokritās līdz 54,99%. Savukārt pēc 90% balsu izskaitīšanas abas puses jau bija teju līdzsvarā – 51,4% balsoja "par", bet 48,6% "pret".

Turcijas pilsoņi referendumā balsoja arī ārpus savas valsts. Izdevuma "Politico" reportieris Raiens Hīts ziņo, ka ārvalstīs Erdogana atbalstītāju skaits par pusotru miljonu pārsniedzis prezidenta pretinieku skaitu.

#Erdogan can expect to have won overseas vote by abt 1.5 million votes. He's on course to win by only 1.4 million votes #TurkishReferendum— Ryan Heath (@PoliticoRyan) April 16, 2017