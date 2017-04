Britu amatpersonas apsver plānu, kas ļautu gados jauniem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem ierasties strādāt Lielbritānijā arī pēc tās izstāšanās no bloka, vēsta Polijas Radio.

Lielbritānijas iekšlietu ministres Amberas Radas izsludinātais plāns paredz, ka gados jauni ES dalībvalstu pilsoņi joprojām varēs ierasties Lielbritānijā un strādāt viesmīlības un citās nozarēs arī pēc valsts izstāšanās no ES, ziņo britu mediji.

Tabloīds "The Sun" raksta, ka imigrantiem no ES pēc Lielbritānijas izstāšanās no bloka tiks ļauts ierasties valstī un divus gadus strādāt britu kafejnīcās, krogos un restorānos, tomēr viņiem nebūs tiesību iegūt pabalstus un bezmaksas mājvietas.

Laikraksts "Financial Times" vēsta, ka par "Barista Visa" iesauktā programma varētu aptvert dažādas nozares, tostarp sociālo aprūpi un būvniecību.

Šī vīzu programma ir plānota, lai reaģētu uz iespējamo mazkvalificēto darbaroku trūkumu pēc "Breksita", norāda mediji.

Tā tiks veidota pēc Jauniešu mobilitātes plāna parauga. Šī plāna ietvaros Lielbritānijā uz divu gadu ilgu laiku tiek ļauts strādāt 18 līdz 30 gadus veciem imigrantiem no tādām ES neietilpstošām valstīm kā Austrālija, Kanāda un Jaunzēlande.