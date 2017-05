Ieroči tiek piegādāti lietošanai kurdu kaujiniekiem pirms gaidāmās ofensīvas Rakas pilsētas atkarošanai. Šī pilsēta ir pēdējais nozīmīgais "Daesh" bastions Sīrijā un šī grupējuma pašpasludinātā kalifāta "Islāma valsts" galvaspilsēta.

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien "pilnvaroja Aizsardzības ministriju apgādāt "Sīrijas Demokrātisko spēku" kurdu elementus ar nepieciešamo, lai nodrošinātu skaidru uzvaru pār "Daesh" Rakā," paziņoja Pentagona preses sekretāre Dana Vaita. ""Sīrijas Demokrātiskie spēki", nodrošināti ar ASV un koalīcijas spēku atbalstu, ir vienīgais spēks uz vietas, kas var veiksmīgi ieņemt Raku tuvākajā nākotnē."

"Sīrijas Demokrātisko spēku" kurdu elementi ir no kurdu Tautas aizsardzības vienībām (YPG), un tas ir galvenais grupējums, kas Sīrijā cīnās pret "Daesh".

SDF papildspēki pār Eifratu ierodas Rakas frontē uz rietumiem no Tabkas:

Troop reinforcements from SDF's Manbij Military Council arrived earlier today to participate in the battle for Tabqa dam. pic.twitter.com/I50JRWTYK2