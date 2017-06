Medijs atzīmē, ka dziedātāja šādi sagādājusi saviem faniem pārsteigumu pirms gaidāmā labdarības koncerta.

Viens no cietušā bērna vecākiem atklājis, ka savu meitiņu nekad nav bijis redzējis tik priecīgu, jo viņa beidzot satikusi savu elku.

Dziedātāja Lielbritānijā ieradās piektdien, lai dažas dienas pirms gaidā labdarības koncerta "One Love Manchester" satiktos ar saviem faniem, kas cieta teroraktā.

Koncerts notiks jau 4. jūnijā, Mančestrā "Emirates Old Trafford Cricket Ground", kur koncertu iespējams klausīties 50 000 cilvēkiem. Šobrīd dalību koncertā apstiprinājušas grupas "Take That" un "Coldplay", dziedātājas Keitija Perija un Mailija Sairusa, kā arī Džastins Bībers, Farels Viljamss un citi.

Dziedātājas fani, kas apmeklēja koncertu Mančestras arēnā 22. maijā, piemiņas pasākumu varēs apmeklēt bez maksas. Citiem apmeklētājiem koncerta biļetes jāiegādājas no 1. jūnija.

Ziņots, ka teroraktā ievainotos slimnīcā apciemojusi arī Lielbritānijas karaliene Elizabete II un Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja.

Jau vēstīts, ka pirmdien vakarā Mančestras arēnā dziedātājas Grandes koncerta laikā notikušo sprādzienu sarīkojis pašnāvnieks - spridzinātājs ar mājas apstākļos izgatavotu spridzekli, vēsta raidsabiedrība BBC. Vīrietis identificēts kā 22 gadus vecais Salmans Abedi, otrdienas vakarā paziņoja policija.