Pagājušā gada sākumā Asada režīma spēki kontrolēja tikai 17% no valsts teritorijas, bet kopš tā laika armijai izdevies padzīt nemierniekus no daudzām teritorijām, un tagad tā kontrolē gandrīz divas trešdaļas no valsts.

Asads vēstulē karavīriem norādījis, ka viņi devuši nemierniekiem rūgtu sakāves garšu, piespiežot tos atkāpties.

Režīma spēkiem daudzas teritorijas izdevās atkarot, neiesaistoties aktīvās kaujās, nemierniekiem piekrītot atstāt savas sabombardētās pozīcijas Krievijas aizsargātos konvojos.

Sīrijas armijai cīņā ar nemierniekiem palīdz Krievija, kas veic gaisa uzlidojumus, Irānas militārie padomnieki un kaujinieki no Libānas, Irānas, Irākas un Afganistānas.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011. gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.