Līdz ar to NAS turpina jau pirms dažiem gadiem uzsākto kursu, uzsverot nepieciešamību ieguldīt tehnoloģijās, kas nodrošina pārspēku pār tuvākajiem konkurentiem un atsakoties no koncentrēšanās uz terorisma un dažāda tipa nemiernieku apkarošanu. Nacionālā aizsardzības stratēģija ir daļa no iepriekš prezentētās Nacionālās drošības stratēģijas, kurā arī bija īpaši uzsvērta sacensība ar Krieviju un Ķīnu.

"Lielo varu sacensība, ne terorisms ir ASV nacionālās aizsardzības fokuss," pagājušajā nedēļas nogalē, prezentējot jaunāko Nacionālo aizsardzības stratēģiju, paziņoja Aizsardzības ministrs Džims Matiss. Viņš uzsvēra nepieciešamību aizsargāties no "augošajiem draudiem no revizionistiskajām varām kā Krievija un Ķīna, kas vēlas pasauli pārveidot pēc sava autoritārās pārvaldības modeļa".

Tāpat Matiss uzsvēra nepieciešamību koncentrēt uzmanību uz tādiem režīmiem kā Ziemeļkoreja un Irāna, kā arī "vardarbīgām ekstrēmistu organizācijām kā libāniešu "Hezbollah", "Daesh" un "Al Qaeda".

Ministrs vienlaikus atzīmēja nepieciešamību stratēģijai rast finansējumu, bez kā tā "nespējot izdzīvot". Viņš arī norādīja, ka krasais aizsardzības budžeta samazinājums, kas tika piedzīvots 2011. gadā, "nodarījis lielāku kaitējumu nekā ienaidnieks pēdējos 16 gados kaujalaukā".