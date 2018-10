ASV bruņotie spēki apturējuši visu savā rīcībā esošo moderno jaunākās paaudzes iznīcinātāju F-35 lidojumus saistībā ar septembrī notikušo viena lidaparāta avāriju, vēsta raidsabiedrība BBC.

Lidaparātiem tiks veiktas degvielas vadu pārbaudes, un to izmantošana apturēta visā pasaulē, teikts F-35 programmas biroja paziņojumā.

"Sagaidāms, ka pārbaudes tiks pabeigtas nākamo 24 līdz 48 stundu laikā," tikts paziņojumā.

Oficiālā ziņojumā šogad jau tika jautāts, vai F-35 ir gatavas kaujas operācijām, ja tam līdz šim tika atklātas desmitiem nepilnību.

Ap 100 miljoniem dolāru vērtais F-35 avarēja 29. septembrī Dienvidkarolīnas štatā. Pilots no tā veiksmīgi katapultējās un neviens incidentā necieta.

F-35 ir lielākā un dārgākā šāda tipa ieroču programma visā pasaulē. Tiek plānots, ka pasaulē tiks pārdoti vairāk nekā 3000 šo lidmašīnu un programma, domājams, turpināsies 30 vai 40 gadus.

Kritiķi programmu ir kritizējuši gan par F-35 kaujas spējām, gan augstajām izmaksām.

Ceturtdien ASV veica pirmo kaujas operāciju ar F-35B piedalīšanos. Lidmašīnas veikušas triecienus grupējuma "Taliban" mērķiem Afganistāna. Iepriekš par F-35 izmantošanu divos atsevišķos uzlidojumus bija paziņojusi Izraēla.

ASV prezidents Donalds Tramps ir slavējis F-35 par to, ka ienaidnieks to nevar redzēt. F-35 aprīkota ar tehnoloģijām, kas padara to grūtāk pamanāmu radariem, bet ne pilnībā neredzamu.