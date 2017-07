Pretrunā ASV prezidenta Donalda Trampa trešdienas ierakstam vietnē "Twitter" ASV militārās personas vēsta, ka transpersonas varēs dienēt ASV armijā, līdz ASV aizsardzības ministrs Džims Matiss saņems oficiālas norādes par pretējo, ziņo "The Guardian".

Reaģējot uz Trampa mēģinājumu vadīt valdību un militāro nozari, veicot ierakstus sociālajā tīklošanas vietnē, ASV armijas ģenerālis Džozefs Dunfords paudis, ka bruņotie spēki joprojām armijā uzņems transpersonas, līdz tiks saņemtas oficiālas norādes no prezidenta par politikas maiņu un līdz radīsies izpratne par to, kā to īstenot.

"Zinu, ka radušies jautājumi par vakardienas paziņojumu," klāstīja Danfords, piebilstot, ka nekas netiks mainīts līdz oficiālu norāžu saņemšanai: "Tikmēr turpināsim izturēties pret personālu ar cieņu, īpaši, ņemot vērā cīņas un izaicinājumus, ar kuriem saskaramies. Koncentrēsimies uz uzticēto misiju izpildi."

Jau ziņots, ka Tramps trešdien ietvītojis, ka transseksuāli cilvēki nekādā veidā nevarot dienēt ASV spēkos, skaidrojot, ka militārie eksperti viņam norādījuši uz lielajiem medicīnisko izdevumu tēriņiem un traucējumiem, ko šādi cilvēki radot.