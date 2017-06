SDF piektdien ieņēma pilsētu un ciemu uz rietumiem no Rakas, kā arī dambi uz ziemeļrietumiem no pilsētas. Līdz ar to SDF pietuvojušies divu kilometru attālumā no Rakas austrumiem un trīs kilometru attālumā no Rakas ziemeļiem.

SDF spēki sestdien atgūtās teritorijas attīra no mīnām un spridzekļiem un meklē atlikušos "Islāma valsts" kaujiniekus.

Jauno teritoriju ieņemšana tagad SDF paver ceļu uz Raku, jo tagad starp tiem un pilsētu vairs nav lielu apdzīvotu vietu.

SDF ar ASV vadītās koalīcijas gaisa triecienu palīdzību jau ir atbrīvojuši lielas apkārtējās teritorijas un šobrīd cenšas nostiprināt aplenkumu ap Raku pirms galīgā uzbrukuma sākuma.

SDF līdera vietnieks Kahramans Hasans paziņojis, ka Rakas atbrīvošana notiks "vasaras sākumā".