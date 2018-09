SDF kaujinieki sākuši sauszemes ofensīvu pret pēdējo "Daesh" džihādistu kabatu šai apvidū – ap Eifratas ielejas pilsētiņu Hadžīnu. Koalīcija, ko veido kurdu un arābu kaujinieki, paredz smagu un sarežģītu cīņu.

ASV nesen aplēsa, ka Sīrijā joprojām ir ap 14 tūkstošiem "Daesh" kaujinieku, un vairums no tiem teritorijā uz austrumiem no Eifratas pie Irākas robežas, netālu no Hadžīnas.

Tāpat džihādistu karotāji atrodas tuksnešos valsts dienvidu un centrālajā daļā, kur ar tiem cīnās Sīrijas valdības spēki. 15 līdz 17 tūkstoši kaujinieku bāzējoties Irākā, kur "Daesh" vairs nekontrolē teritorijas, bet daudzi karotāji slēpjas tuksnešos.

Savas varas zenītā 2014. gadā "Daesh" izveidoja "kalifātu", kas pletās no Sīrijas līdz Irākai, aptverot Lielbritānijas platības teritorijas ar vairāk nekā septiņiem miljoniem iedzīvotāju.

SDF operācija Hadžīnas un apkārtnes atbrīvošanai Deir ez Zoras provinces austrumos sākta pēc tam, kad pēdējo četru mēnešu laika no teroristiem iztīrīta apkārtne uz ziemeļiem un dienvidiem no pilsētiņas.

"Sadursmes Hadžīnā būs sīvas, jo "Daesh" ir nostiprinājis savas pozīcijas, bet mēs iegūsim kontroli pār to," aģentūra AFP citē neidentificētu SDF komandieri.

Gaisa triecieni, artilērijas apšaudes un sauszemes uzbrukums "Daesh" pozīcijām ir smagākais pēdējo mēnešu laikā, ziņo Lielbritānijā bāzētā novērotāju grupa "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija".

SDF koalīcija izveidojusi humāno koridoru, lai civiliedzīvotāji varētu pamest Hadžīnu.

Augustā "Daesh" izplatīja it kā sava līdera Abubakra al Bagdadi audio paziņojumu, kurā viņš paziņoja, ka "kalifāts" saglabāsies un ka tas nav piesaistīts tikai Hadžīnai.

Bagdadi atrašanās vieta nav zināma, bet tiek uzskatīts, ka Hadžīnā varētu atrasties augsta līmeņa "Daesh" locekļi.