Augstākā tiesa pirmdien pieņēmusi izskatīšanai lietu par pretrunīgi vērtēto prezidenta Donalda Trampa rīkojumu, ar kuru uz laiku tika aizliegta sešu musulmaņu valstu pilsoņu ieceļošana.

Vienlaikus tiesa ļāvusi zemāko instanču bloķētajam rīkojumam daļēji stāties spēkā, pirms lietā tiks pieņemts galīgais lēmums. Ieceļošanas aizliegumu tiesa atļāvusi piemērot tiem Irānas, Jemenas, Lībijas, Somālijas, Sīrijas un Sudānas pilsoņiem, "kuriem nav "bona fide" (labā ticībā balstītu) attiecību ar kādu personu vai organizāciju Savienotajās Valstīs".

Pušu argumentus šajā lietā tiesa uzklausīs oktobrī pēc vasaras atvaļinājuma. Tramps jau paziņojis, ka Augstākās tiesas lēmums ir uzvara nacionālās drošības labā. "Kā prezidents es nevaru ielaist mūsu valstī cilvēkus, kuri vēlas mums kaitēt. Es vēlos cilvēkus, kuri spēj mīlēt Savienotās Valstis un kuri būs strādīgi un produktīvi," paziņoja prezidents. Tramps norādīja, ka tiesas lēmums ļaus viņam "izmantot nozīmīgu instrumentu mūsu nacionālās drošības aizsardzībai".

Augstākās tiesas lēmums uzskatāms par Trampa uzvaru, un Baltā nama saimnieks jau pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņa rīkojums, tiklīdz tiesa atcels zemāko instanču spriedumus, ar kuriem tas bloķēts, stāsies spēkā 72 stundu laikā.

Trampa administrācija norādījusi, ka aizliegums uz 90 dienām ieceļot minēto sešu valstu pilsoņiem ļaus pārskatīt vīzas pieteikumu pārbaudes procedūras. Tas var notikt jau līdz 2.oktobrim, kad Augstākā tiesa atsāks savu darbu. Tiesa ļāvusi daļēji stāties spēkā rīkojumam arī tajā sadaļā, ar kuru uz 120 dienām apturēta bēgļu uzņemšana.

Trīs no konservatīvi noskaņotajiem Augstākās tiesas tiesnešiem atbalstīja rīkojuma spēkā stāšanos pilnā apjomā, norādot, ka valdībai ir pamatotas cerības šajā lietā uzvarēt un ka tās rīcības kavēšana var nodarīt "nelabojamu kaitējumu". Viņi arī uzsvēra, ka valdības rīcība nacionālās drošības interesēs stādāma augstāk nekā to personu intereses, kas varētu ciest no šī aizlieguma.