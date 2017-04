"Bombardēšanā tika nogalināti vismaz 92 "Daesh" kaujinieki," aģentūrai AFP pavēstīja Ačinas rajona gubernators Esmails Šinvari. Viņš arī piebilda, ka bruņoto spēku un civiliedzīvotāju vidū upuru nav.

Savukārt Nangarhāras provinces amatpersona ziņoja par 90 džihādistu bojāeju.

Iepriekš Afganistānas amatpersonas bija ziņojušas, ka ASV triecienā nogalināti 36 "Daesh" kaujinieki.

Jau vēstīts, ka ASV armija ceturtdien džihādistu grupējuma "Daesh" kompleksam Afganistānā uzmeta pasaulē jaudīgāko bumbu, kas nav atombumba.

11 tonnas smagā "GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast" (MOAB) bumba, kas sarunvalodā nodēvēta par "Mother Of All Bombs" ("Visu bumbu māte"), no lidmašīnas "MC-130" tika uzmesta 300 metru garam "tuneļu kompleksam" Nangarhāras provinces Ačinas rajonā.