Lai arī viena no firmām oficiāli bija Ķīnas uzņēmums, bet otra – Krievijas, ASV Valsts kases departamenta paziņojumā teikts, ka abas firmas patiesībā atrodas Ziemeļkorejas kontrolē, vēsta CNN.

"Sankcijas ieviestas, lai apturētu nelikumīgu ieņēmumu plūsmas uz Ziemeļkoreju no ārvalstu informācijas tehnoloģiju darbiniekiem, kuri maskē savas patiesās identitātes," paziņojumā norādīja ASV Valsts kases sekretārs Stīvs Mnučins.

Tāpat Mnučins brīdināja informācijas tehnoloģiju industriju un kompānijas, aicinot tās veikt pasākumus, lai pārliecinātos, ka tās neapzināti nepieņem darbā Ziemeļkorejas darbiniekus.

Sankciju ieviešana ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kura palīdzību Vašingtona ir centusies izdarīt spiedienu uz Ziemeļkoreju, lai panāktu, ka Phenjana atteiktos no savas kodolprogrammas. ASV amatpersonas norāda, ka Ziemeļkoreja regulāri izmanto dažādas maldinošas taktikas, lai izvairītos no sankcijām, raksta CNN.

"ASV turpinās ieviest sankcijas līdz tiks īstenota pilnībā apstiprināta Ziemeļkorejas denuklearizācija," paziņoja Mnučins.