ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja par muitas tarifiem 25% apmērā, kas tiks piemēroti Ķīnas importam 50 miljardu dolāru (42,6 miljardu eiro) apmērā.

Šāds paziņojums izraisījis Ķīnas pretreakciju, kura paziņojusi, ka ieviesusi vienlīdzīgus tarifus ASV produktiem. Abu pušu spertie soļi pietuvinājuši pasaulē divas lielākās ekonomikas pilna apjoma tirdzniecības karam, par kuru bažījas finanšu tirgi un uzņēmumi.

Ķīna arī aicinājusi visas valstis spert soļus pret ASV "novecojušo un regresīvo" uzvedību.

Tramps jau brīdinājis par papildu tarifiem, ja Ķīna pretreakcijā noteiks muitas tarifus ASV preču un pakalpojumu eksportam.

"ASV vairs nevar paciest mūsu tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma zaudēšanu negodīgas ekonomiskās rīcības dēļ," skaidro Tramps.

ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Laithaizers paziņoja, ka ASV no 6. jūlija sāks iekasēt nodevas no 818 Ķīnas importa precēm, kuru kopējā vērtība ir 34 miljardi dolāru. To vidū nebūs mobilie telefoni un televizori.

Nodevas otrai preču daļai - 284 precēm ar vērtību 16 miljardi dolāru - tiks piemērotas pēc saraksta pārskatīšanas un publisku komentāru saņemšanas, teikts Laithaizera biroja paziņojumā.

Ķīnas Tirdzniecības ministrija jau aprīlī publicēja sarakstu ar ASV precēm, starp kurām ir ķīmijas produkti, saldēta cūkgaļa, sojas pupiņas, automobiļi un mazizmēra lidaparāti, kurām tiks piemērota 25% muitas nodeva, ja ASV noteikts tarifus tās precēm.

Trešdaļa no ASV sojas pupiņu eksporta nonāk Ķīnā, pērn tam veidojot 14 miljardus dolāru, un šis produkts tiek iegūts no lauku štatiem, kas 2016. gadā ASV prezidenta vēlēšanās balsoja par Trampu.