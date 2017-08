Aizsardzības investīciju centrs parakstījis vienošanos starp ASV un Igaunijas valdībām, kas paredz, ka Igaunija saņems divas transporta lidmašīnas.

Lidmašīnu vērtība ir 6 000 000 dolāru. Igaunijai būs jāsedz vien izmaksas, kas radīsies, lai nodrošinātu to atbilstību Eiropas lidojumu drošības standartiem, kā arī transportēšanas izmaksas.

Lidmašīnas ražotas Polijā 2009. gadā, un šobrīd tās ir labā tehniskā kārtībā. Šīs lidmašīnas aizstās divas transporta lidmašīnas An-2, kas šobrīd ir Igaunijas gaisa spēku bruņojumā.

Igaunija sākotnēji bija plānojusi no ASV iegādāties divas vieglās transporta lidmašīnas "Sherpa C-23B+", bet tad no šīs domas atteicās. Kaut arī darījuma summa būtu bijusi simboliska, šo lidaparātu uzturēšana būtu pārāk dārga.

M-28 ir vajadzīgi īsāki skrejceļi nekā "Sherpa", līdz ar to šie lidaparāti spēs pacelties arī no Igaunijas mazajiem lidlaukiem. M-28 tiek ražotas arī mūsdienās atšķirībā no "Sherpa", kuru ražošana tika pārtraukta jau pirms 25 gadiem. Līdz ar to M-28 rezerves daļas ir pieejamas, bet lidaparātu uzturēšana ir lētāka.

Igaunijas gaisa spēki vieglās transporta lidmašīnas izmanto mācībās, novērošanas lidojumos, medicīniskās evakuācijas lidojumiem, desanta izsēdināšanai, transporta lidojumiem Igaunijā un ārzemēs.