Nečs Mičiganas štatā dzīvo kopš bērnības, un ir ASV pastāvīgais iedzīvotājs, kurš pirms daudziem gadiem ir apprecējis ASV pilsoni. Viņam ir meita un pameita, raksta portāls "Slate". Turklāt polis nemaz neprot poļu valodu un viņam Polijā neesot ģimenes locekļu, medijiem atklājusi aizturētā vīrieša māsa, kura arī kopš bērnības dzīvo ASV.

Iekšlietu ministrijai pakļautā dienesta darbinieki Neču aizturējuši, pamatojoties uz kādu viņa 1992. gada pārkāpumu. Vēl būdams pusaudzis, viņš pēc autoavārijas iesaistījies kautiņā, radot bojājumus cita cilvēka īpašumam. Otra šajā pašā gadā celta apsūdzība bijusi par citu personu nozagtu mantu paslēpšanu, taču māsa norāda, ka šī apsūdzība pret viņas brāli vēlāk atcelta.

Nečs apcietinājumā atrodoties jau vairāk nekā nedēļu. Slimnīca, kurā polis strādājis, gatavojas tiesāties ar imigrācijas dienestu, bet desmitiem ārsta kolēģu parakstījuši vēstuli viņa atbalstam.

Izsenis ASV "Imigrācijas un nacionalitātes akts" ļāvis izraidīt migrantus, pamatojot to ar pastrādātajām "morālajām nekrietnībām", raksta "Washington Post". Līdz šim gan imigrācijas dienests to izmantojis tikai pret smagu un vardarbīgu noziegumu pastrādātājiem, bet kopš Donalda Trampa stāšanās ASV prezidenta amatā imigrācijas dienests aizvien biežāk apcietina un deportē arī personas, kuru pagātnē bijuši nelieli pārkāpumi vai tādu nav vispār.

Aptuveni 90% deportēto nāk no Meksikas, Haiti un Centrālamerikas valstīm. Tradicionāli meksikāņi veidojuši vairāk nekā pusi no visiem deportētajiem, bet šobrīd viņu īpatsvars sarūk, jo audzis arī izraidīto skaits starp no citām valstīm ieceļojušo vidus.

Tā, piemēram, imigrācijas dienestu aktivitāte nepatīkami pārsteigusi Bostonas īru kopienu, atsaucoties uz "National Public Radio", ziņo "Slate". ASV dzīvojošie īri bijuši pārliecināti, ka "ādas baltuma dēļ" ASV Muitas un imigrācijas dienesta darbinieki viņus neaiztiks, taču viņi maldījušies.