Pēdējā mēneša laikā šī ir jau piektā reize, kad ASV ar uzbrukumu reaģē uz Sīrijas režīmu atbalstošo spēku tuvošanos tās militārajai bāzei. Tā atrodas netālu no Sīrijas-Irākas robežas un izveidota, lai apmācītu opozīcijas kaujiniekus, un uzbruktu "Daesh" pozīcijām.

"Koalīcijas spēkiem otrdien ap plkst. 12.30 pēc vietējā laika tuvojās bruņots "Shaheed-129" drons," paziņojuši koalīcijas pārstāvji. Netālu no šīs vietas 8. jūnijā tika notriekts cits Irānā ražots drons.

Paziņojumā arī atgādināts, ka koalīcijas spēki nevēlas iesaistīties kaujās ar Sīrijas režīmu vai to atbalstošajiem spēkiem, bet nekavēsies aizsargāt koalīcijas spēkus vai to sabiedrotos no apdraudējuma.

#BREAKING US-led coalition confirms that it shot down an Iran-made drone near At Tanf on Monday, again pic.twitter.com/CQQpJazo5k— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 20, 2017