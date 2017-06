Sīrijas SU-22 iznīcinātāju-bumbvedēju, kurš nometa bumbas uz ASV atbalstītajiem kurdu un arābu Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem (SDF), svētdien notriecis F/A-18E "Super Hornet" iznīcinātājs, pirmdien apstiprināja Pentagons.

Tā ir pirmā reize Sīrijas konflikta laikā, kad ASV vadītā koalīcija notriekusi Sīrijas spēku lidmašīnu. Tāpat, domājams, tā ir pirmā gaiss-gaiss notriekšana ASV spēku praksē gandrīz 20 gadu laikā.

Incidents notika 18. jūnija pēcpusdienā pie Tabkas, kur SDF spēki operācijas Rakas atbrīvošanai ietvaros cīnās pret "Daesh" kaujiniekiem. Pentagons norāda, ka prezidenta Bašara al Asada valdību atbalstoši kaujinieki uzbruka SDF vienībām, padzenot tās no Džadinas pilsētiņas.

Režīma spēki nepiedalās kaujā par Raku, bet iesaistās sadursmēs ar "Daesh" teritorijās uz dienvidrietumiem no pilsētas.

ASV vadītā koalīcija, kā paskaidro Pentagons, veica "spēka demonstrēšanu", ar kaujas lidmašīnām lidojot virs Asada spēku karavīriem, lai apturētu uzbrukumu. Tāpat koalīcija sazinājusies ar Damaskas sabiedroto Krieviju, aicinot "deeskalēt situāciju un apturēt kaujas".

Tomēr sīriešu SU-22 bumbvedējs pēc dažām stundām nometa bumbas uz SDF pozīcijām, tāpēc "saskaņā ar Koalīcijas sabiedroto spēku noteikumiem par iesaisti un kolektīvo pašaizsardzību lidmašīna tika nekavējoties notriekta".

Mēģinājumi atturēt SU-22 uzbrukumu pa ārkārtas sakaru radio kanālu bija neveiksmīgi, norāda ASV spēku pārstāvji. Pentagons arī norāda, ka uzbrukumi ASV partneriem, kas cīnās pret "Daesh", netiks paciesti.

Pentagons uzsver, ka koalīcija nemēģina iesaistīties kaujās ar Sīrijas režīmu, Krievijas vai citiem Damasku atbalstošajiem spēkiem, bet neminstināsies aizsargāt koalīcijas un sabiedroto spēkus no jebkuriem draudiem.

Sīrijas armija savukārt paziņoja, ka notriektais SU-22 bija devies misijā pret "Daesh" teroristiem un brīdina, ka šim "kliedzošajam uzbrukumam" būs "bīstamas sekas" centienos apkarot teroristus. Lidaparāta pilots ir pazudis, liecina Sīrijas paziņojums.

Pēdējā laikā jau ir notikuši incidenti starp Sīrijas režīma un starptautiskās koalīcijas spēkiem. Jūnijā ASV notrieca Sīrijas atbalstošo spēku bruņoto dronu. Vēl pirms mēneša ASV vadītās koalīcijas lidmašīnas bombardēja tanku konvoju, kas tuvojās vietai, kur izvietoti Rietumvalstu specvienību karavīri.

Nesaistīti ar SU-22 incidentu jaunu iesaistes fāzi konfliktā sākusi Damaskas atbalstītāja Irāna. Svētdien Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka no Irānas rietumiem palaidusi vidēja darbības rādiusa raķetes pa "Deesh" teroristu pulcēšanās un pašnāvnieku-spridzinātāju automašīnu sagatavošanas vietu Deir ez Zoras provincē. Raķešu triecienā nogalināts liels skaits teroristu un iznīcināti ieroči, ziņo Irāna.

Raķešu trieciens seko nesenajam uzbrukuma Irānas parlamentā, kur par vairāk nekā desmit cilvēku nogalināšanu atbildību uzņēmās "Daesh". Irāna ir viens no galvenajiem Bašara al Asada sabiedrotajiem, kas uz Sīriju sūta savus militāros padomniekus un kaujiniekus.

