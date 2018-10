Policija ziņo, ka abi avārijā iesaistītie spēkrati sadūrušies sestdienas pēcpusdienā. Aculiecinieki redzējuši limuzīnu, kurā tobrīd noritēja kāzu ballīte, nobraucam no ceļa un iebraucam gājēju pūlī pie veikala līdzās rosīgam krustojumam.

Satiksmes negadījuma iemesli pagaidām neskaidri, šobrīd notiek izmeklēšana.

Arī svētdien policija atzina, ka izmeklēšana ir sākuma stadijā. Iesaistītas vairākas policistu vienības, tostarp sejas atpazīšanas vienība un drona komanda.

Aculiecinieki ziņo, ka sestdienas incidentā cietuši cilvēki, kuri devušies iekšā un ārā no veikala.

