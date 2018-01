2016. gadā policisti nošāva 963 cilvēkus, bet 2015. gadā - 995.

"The Washington Post" apkopo datus par policijas apšaudēm kopš 2015.gada.

Pagājušajā gadā policisti nošāva 19 neapbruņotus afroamerikāņus, bet 2016. gadā bija 17 šādi gadījumi, liecina laikraksta rīcībā esošā informācija.

"The Washington Post" norāda, ka melnādainie vīrieši joprojām veido neproporcionāli lielu daļu no nošautajiem. 2017.gadā no visiem policijas nošautajiem cilvēkiem 22% bija melnādainie vīrieši, tostarp gan bruņoti, gan neapbruņoti.

Policija pērn nošāva kopumā 68 neapbruņotus cilvēkus. 2016. gadā bija 51 šāds gadījums, bet 2015. gadā - 94.

"The Washington Post" iegūtā informācija liecina, ka 735 no policistu pagājušajā gadā nošautajiem cilvēkiem bija bruņoti ar nažiem vai ieročiem. 2016. gadā tika nošautas 693 bruņotas personas.

Pildot amata pienākumus, 2017. gadā ASV tika nošauti 46 policisti, kas ir par desmit mazāk nekā 2016. gadā, liecina Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) publiskotie dati.