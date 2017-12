Līdz ar to Kadirovs kļuvis par vienu no prominentākajām Krievijas amatpersonām, kas pakļauts sankcijām, pamatojoties uz 2012. gadā pieņemto Magņicka cilvēktiesību likumu. Šis likums jau līdz šim sadusmojis Kremli, un 2013. gadā tas atbildēja ar liegumu amerikāņiem adoptēt bērnus no Krievijas.

Līdz ar Čečenijas līderi sankcijām šonedēļ pakļauti arī Ajubs Katajevs, Jūlija Majorova, Andrejs Pavlovs un Aleksejs Šešenja. Tādējādi šobrīd finanšu darījumu un ceļošanas ierobežojumi noteikti jau 49 personām. Tiek uzskatīts, ka sankcijām pakļauti vēl vairāki cilvēki, taču viņu vārdi tiek turēti slepenībā.

Magņicka likuma ietvaros sankcionētajiem indivīdiem tiek bloķēta piekļuve starptautiskajai banku sistēmai, bet līdzekļi, kas noglabāti ASV, var tikt iesaldēti. "Mēs turpināsim izmantot Magņicka likumu, lai smagi ietekmētu cilvēktiesību pārkāpējus Krievijā, pakļaujot sankcijām tos, kuri ir atbildīgi par beztiesisku nogalināšanu, spīdzināšanu un citām nosodāmām darbībām," paziņojumā pauda ASV Valsts kases direktors Džons Smits.

Tikmēr Kadirovs "Instagram" publicējis ierakstu, kurā cita starpā izsmējīgi norāda, ka nekad nav plānojis doties uz ASV, ne arī viņam ir kādi līdzekļi ASV bankās.