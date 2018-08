Atsaucoties uz prokurora dokumentiem, vīrietis dažiem bērniem vecumā no viena līdz 15 gadu vecumam mācījis, kā apieties ar ieročiem. Viņš ir viens no tiem diviem bruņotajiem vīriešiem, kuri piektdien Ņūmeksikā tika arestēti par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Arīdzan aizturētas trīs sievietes. Policija apstiprināja, ka pirmdien, 6. augustā, iežogotā teritorijā atrastas arī kāda zēna mirstīgās atliekas. Puisītis identificēts kā arestētā vīrieša četrus gadus vecais pazudušais dēls, "The Taos News" pastāstīja aizdomās turamā radinieks.

Decembrī vīrietis puisīti nolaupījis no viņa mājas Džordžijā, kur bērns uzturējies kopā ar māti. Atsaucoties uz mātes ziņojumu par pazudušo bērnu, puisītis cietis no vairākām medicīniskām problēmām. Tostarp bērna nolaupītājs pateicis bērna mātei, ka no zēna nepieciešams izdzīt ļauno garu, liecina tiesā iesniegtie dokumenti. Vietējās varasiestādes organizējušas reidu pēc tam, kad saņēmušas ziņu, iespējams, ka no nožogotās teritorijas, kurā bijis rakstīts: "Mēs esam izsalkuši un mums vajag ēdienu, un ūdeni." Vēl nav noskaidrots, kas sūtījis ziņu.

Prokurors Timotijs Heisons lūdzis, lai vīrietis netiktu atbrīvots pret drošības naudu. "Viņš ir pakļāvis lielām briesmām bērnus, kas tika atrasti īpašumā, kā arī viņš ir drauds sabiedrībai," Heisons ierakstīja tiesas dokumentos.

Raidsabiedrības CNN ziņojumos norādīts: "ja viņi tiks atbrīvoti no aresta, tad pastāv būtiska varbūtība, ka apsūdzētie varētu pastrādāt jaunus noziegumus, sākot no plānošanas un gatavošanās skolu apšaudēm nākotnē".

Policisti, kuri atraduši bērnus, apgalvojuši, ka viņi izskatījušies kā trešo valstu emigranti, ne tikai ēdiena un svaiga ūdens trūkuma dēļ, bet bez kurpēm, ar neievērotu personisko higiēnu un ar netīrām skrandām drēbju vietā. Vīrietis bija bruņojies ar pielādētu "AR - 15" ieroci un četrām pistolēm, kad likumsargi viņu atraduši.

Atsaucoties uz "New York Media", vīrieša tēvs ir ievērojams musulmaņu līderis Bruklinā, kurš tiek dēvēts par vienu no "apbrīnotākajiem musulmaņu līderiem" ASV.