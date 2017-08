Prasībā, kas trešdien tika iesniegta federālajā tiesā, piecas prasības iesniedzējas no gaisa spēkiem, krasta apsardzes un sauszemes spēkiem apgalvo, ka viņām radusies neskaidrība par savu nākotni, kā arī par to, vai viņas tiks atlaistas no armijas un vai saņems pēc atvaļināšanas paredzētos pabalstus.

Prasību pret Trampu, aizsardzības ministru Džeimsu Matisu un vairākām citām augstām militārpersonām iesniedza Nacionālais Lesbiešu tiesību centrs (NCLR) un tiesību aizsardzības organizācija GLAD.

Prasībā pausta nostāja, ka transpersonu aizlieguma atjaunošana būtu nekonstitucionāla.

Tramps 26. jūlijā tviterī paziņoja, ka transpersonas turpmāk nevarēs dienēt ASV armijā "nekādā statusā".

Līdzšinējā politika tika ieviesta 2016. gadā prezidenta Baraka Obamas administrācijas laikā.

2016. gada jūnijā aizsardzības ministrs Ešs Kārters paziņoja, ka transpersonas var atklāti dienēt armijā, nebaidoties, ka viņi no dienesta armijā var tikt atbrīvoti tikai šī iemesla dēļ.

Armijā ir jāuzņem vislabākie pieejamie cilvēki, neradot "šķēršļus, kas nav saistīti ar personas kvalifikāciju", skaidroja Kārters.

Tiek lēsts, ka no 1,3 miljoniem aktīvajā dienestā esošajiem cilvēkiem no 2500 līdz 7000 ir transpersonas.