ASV un vairākas Eiropas valstis, reaģējot uz bijušā Krievijas aģenta Sergeja Skripaļa saindēšanu Lielbritānijā, ir nolēmušas izraidīt desmitiem Krievijas diplomātus, vēsta raidsabiedrība BBC.

ASV prezidents Donalds Tramps devis rīkojumu izraidīt 60 krievu diplomātus

"4. martā Krievija izmantoja militāru nervu aģentu, lai Solsberi mēģinātu noslepkavot britu pilsoni un viņa meitu. Šis uzbrukums mūsu sabiedrotajam, Lielbritānijai, apdraudēja neskaitāmas nevainīgas dzīvības un noslēdzās ar trīs cilvēku, tostarp policista, nopietnu savainošanu," teikts ASV Valsts departamenta paziņojumā.

ASV nolēmušas arī slēgt Krievijas konsulātu Sietlā, ziņo aģentūra "Reuters". Šis uzbrukums ir “nežēlīgs Ķīmisko ieroču konvencijas un starptautisko likumu pārkāpums”, uzskata ASV.

48 no ASV izraidītajiem diplomātiem ir no Krievijas vēstniecības Vašingtonā, bet pārējie no ANO mītnes Ņujorkā.

Arī Vācija un Francija katra paziņojušas par četru Krievijas diplomātu izraidīšanu. Izraidīt krievu diplomātus nolēmusi arī Ukraina un vairākas citas Eiropas valstis, tostarp Latvija izraida vienu diplomātu.

Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka, solidarizējoties ar britiem un transatlantiskajiem sabiedrotajiem, kā arī koordinējoties ar ES, no valsts tiek izraidīti 13 Krievijas diplomāti.

4. martā Anglijas pilsētā Solsberi tika atrasts saindēts bijušais Krievijas spiegs Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Abi smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Lielbritānija paziņoja, ka uzbrukumā izmantota nervu paralizējošā gāze "Novičok" un notikušajā vaino Krieviju.

Lielbritānijas bažām par Krievijas iespējamo atbildību notikušajā pievienojās arī Vācija, Francija, ASV un vairākas citas valstis. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības (ES) līderi vienojās, ka Krievijas saistība ar Skripaļa un viņa meitas indēšanu ir ļoti ticama.

Krievija savu vainu notikušajā noliedz.

Vēstīt, ka 66 gadus vecais bijušais Krievijas izlūkdienesta virsnieks Skripaļs un viņa 33 gadus vecā meita tika atrasti bezsamaņā uz soliņa Solsberi centrā. Viņi kritiskā stāvoklī nogādāti slimnīcā.

Slimnīcā atrodas arī policists Niks Beilijs, kurš pirmais ieradās pie cietušajiem.

Skripaļs 2006. gadā Krievijā tika notiesāts par spiegošanu Lielbritānijas labā. Vēlāk viņš tika atbrīvots apmaiņā pret Rietumvalstu arestētiem Krievijas aģentiem.