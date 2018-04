Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ir apstiprinājis raķešu triecienus Sīrijai, kas vērsti uz konkrētiem objektiem, kas saistīti ar Sīrijas diktatora Bašara al Asada potenciālajiem ķīmiskajiem ieročiem, sestdien vēsta ārvalstu mediji. Šāds lēmums pieņemts kā atbilde uz iespējamo pagājušajā nedēļas nogalē notikušo ķīmisko uzbrukumu Dumas pilsētai, kurā bojā gājuši daudzi desmiti cilvēku, ziņo BBC.

Tramps paziņojis, ka ir pavēlējis ASV bruņotajiem spēkiem sākt precīzus uzlidojumus konkrētiem mērķiem, raksta CNN. ASV prezidents izteicies, ka tā ir Francijas un Lielbritānijas bruņoto spēku apvienota militāra operācija, kas ir sekas tam, ka Krievija nav spējusi apturēt ķīmisko ieroču lietošanu.

Pirmie raķešu triecieni notikuši brīdī, kad Tramps vērsies ar uzrunu pie ASV iedzīvotājiem, vēsta BBC.

BBC ziņoja par sprādzieniem netālu no Sīrijas galvaspilsētas Damaskas. Tāpat tiek vēstīts, ka uzlidojumi bijuši vairākiem Damaskas kvartāliem, tostarp kvartālam, kur atrodas zinātniska laboratorija, kā arī vairākiem militāriem objektiem.

Francijas prezidenta birojs ievietojis tviterī video, kurā redzams Francijas militāro lidmašīnu pacelšanās brīdis pirms došanās uz militārajiem objektiem Sīrijā.

Arī Francijas aizsardzības ministre Floransa Parlī tviterī publiskojusi video, kurā redzams franču kara kuģu veiktais trieciens objektiem Sīrijā. Viņa piebildusi, ka triecienu mērķis bija ķīmisko ieroču glabātuve, kas bija viena no trim objektiem, kur ASV un sabiedrotie veica raķešu triecienu.

Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns sestdien nācis klajā ar paziņojumu, ka raķešu triecienos izdevies likvidēt "lielu daļu" Sīrijas valdības ķīmisko ieroču krājumu. Viņš arī brīdināja - ja tiks veikti jauni ķīmiskie uzbrukumi Sīrijā, tad sekos jauni raķešu triecieni. "Tomēr domāju, ka [Asads] ir guvis mācību," sprieda Francijas ārlietu ministrs.

Vēlāk ASV ģenerālis Džozefs Danfords precizēja, ka triecieni tika vērsti pret trim objektiem, kuri ir saistīti ar Sīrijas valdības ķīmisko ieroču programmu. Pirmais gaisa triecienu mērķis bija zinātnisko pētījumu centrs pie Damaskas, bet otrais bija ķīmisko ieroču glabātuve pie Homsas pilsētas, sacīja Danfords. Savukārt trešais mērķis, kas atradās netālu no otrā, bija ķīmisko ieroču glabātava un svarīgs komandpostenis.

Gaisa triecienos Homsas pilsētā ievainoti trīs civiliedzīvotāji, atsaucoties uz Sīrijas valsts televīzijas ziņoto, vēsta CNN.

Sīrijas Ārlietu ministrija sestdien ir asi nosodījusi ASV un tās sabiedroto raķešu triecienus, kā arī paudusi, ka šāds solis "rada draudus starptautiskajam mieram", atsaucoties uz Sīrijas ziņu aģentūru, vēsta CNN.

Sestdien Damaskas ielās izgājuši arī Sīrijas valdības atbalstītāji, kuri protestējuši pret veiktajiem uzbrukumiem.

Nosodījumu izteicis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš pieprasījis sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi. Krievijas vēstnieks ASV Anatolijs Antonovs paziņoja, ka ASV lēmums veikt gaisa triecienus pret Sīrijas valdības objektiem"nepaliks bez sekām".

Gaisa triecienos Krievijas gaisa un jūras spēku bāzes nav cietušas, atsaucoties uz Krievijas aizsardzības ministrijas (AM) sacīto, sestdien ziņo Krievijas ziņu aģentūra "TASS". Tāpat Krievijas AM norādījusi, ka ASV un tās sabiedrotie uz Sīriju izšāvuši vairāk nekā 100 raķešu.

Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja apstiprinājusi britu iesaisti, sakot, ka viņa neredz citu alternatīvu kā militāra spēka izmantošana. Viņa gan piebildusi, ka uzlidojumu mērķis nav "režīma maiņa", raksta BBC.

ASV prezidents izteicies, ka šīs militārās kampaņas mērķis ir atturēt no ķīmisko ieroču ražošanas, izplatīšanas un lietošanas. Apvienotā reakcija uz Sīrijas režīma "zvērībām apvienos visus mūsu valsts varas instrumentus: militāros, ekonomiskos un diplomātiskos," Trampa teikto citē CNN.

Tramps norādījis, ka uzlidojumi turpināsies, kamēr Sīrijas režīms pārtrauks ķīmisko ieroču izmantošanu.

Vēlāk ASV prezidents tviterī pateicās Francijai un Lielbritānijai par palīdzību misijas īstenošanā. "Pagājušajā naktī perfekti izpildīts trieciens. Paldies, jums Francija un Apvienotā Karaliste par jūsu gudrību un jūsu lielisko armiju spēku. Labāku rezultātu nevarēja būt, " sestdien rakstīja Tramps.

