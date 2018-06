Svētdien Kims Čenuns un Donalds Tramps ieradās Singapūrā. Vēl pirms vēsturiskās līderu tikšanās, abu valstu pārstāvji esot aizvadījuši divu stundu garas sarunas par aktuālajiem jautājumiem tostarp Korejas pussalas atbruņošanu no kodolieročiem, vēsta aģentūra "Reuters". Korejas pussalas denuklearizācija būs viens no centrālajiem samitā apspriestajiem jautājumiem, tomēr pastāv pamatotas bažas, ka abām valstīm ir atšķirīga izpratne par to, kā izpaudīsies denuklearizācijas process.

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo norādīja, ka sarunas bijušas "saturīgas un detalizētas". Tāpat Pompeo ir izteicies, ka ASV vēlas noskaidrot, vai Ziemeļkorejas izteikumi par gatavību atteikties no kodolieročiem ir patiesi.

Tiekoties ar Singapūras premjeru, ASV prezidents Donalds Tramps pauda optimismu par gaidāmo tikšanos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu: "Mums rītdien ir paredzēta ļoti interesanta tikšanās un es domāju, ka tā aizritēs ļoti jauki." Tāpat Tramps pateicās Singapūras premjeram Lī Hsjēnam Lonam par viesmīlību un draudzību.

Ziemeļkorejas ziņu aģentūra KCNA gaidāmo samitu ir raksturojusi kā tikšanos, kurās abas puses apmainīsies ar "plašiem un padziļinātiem" viedokļiem un, ka samits iezīmēs jaunas ēras sākumu. Tāpat KCNA esot paziņojusi, ka sarunas fokusēsies uz pastāvīga miera nodrošināšanu Korejas pussalā, kā arī denuklearizācijas īstenošanu, raksta aģentūra "Reuters".