Kā teikts paziņojumā, tad uzlidojums noticis svētdien netālu no Al-Safas, Eufrītas upes ielejā, kas ir dienvidaustrumu provincē pie Deir ez Zoras.

Kā skaidro ASV vadītās koalīcijas pārstāvji, uzlidojumos neviens civiliedzīvotājs nav cietis.

Pagaidām par uzbrukumu nav pavēstījuši "Daesh" vai to atbalstītāji, atzīmē BBC.

Kā atgādina medijs, "Daesh" kontrolē pašlaik ir tikai maza daļa Sīrijas teritorijas, piemēram, Eufrītas upes ieleja, kur tiem regulāri uzbrūk ASV atbalstītā alianse - Sīrijas demokrātiskie spēki (SDF), kā arī Sīrijas armija, kuru atbalsta Krievija un Irāna.

Precision strikes by @CJTFOIR killed nearly 150 ISIS terrorists near As Shafah, Syria on Jan. 20. Our SDF partners are still making daily progress and sacrifices, & together we continue finding, targeting & killing ISIS terrorists in the middle Euphrates River Valley.#defeatDaesh pic.twitter.com/HTL0wYRlnN