Par to, ka eksistē šāds ieraksts, kuru Koens slepus veicis divus mēnešus pirms 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām, pagājušajā nedēļā ziņoja laikraksts "The New York Time". Tas esot iegūts Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) veiktās kratīšanas gaitā pērn Koena birojā.

Tagad ierakstu var noklausīties visi, kas vien to vēlas.

Notikumos ir iejaukta bijusī "Playboy" modele Karena Makdugala, kas apgalvo, ka viņai bijusi dēka ar Trampu, kad viņi satikušies 2006. gadā - neilgi pēc tam, kad Trampa sieva Melānija bija laidusi pasaulē dēlu Baronu.

Ierakstā dzirdams, kā Tramps un Koens runā, kā iegādāties tiesības uz Makdugalas notikušā izklāstu, ko viņa par 150 000 dolāru pārdevusi izdevumam "National Enquirer". Tabloīds šo vēsti tā arī nav publicējis.

Koens ierakstā apgalvo, ka vēlas izveidot kompāniju, lai no uzņēmuma "American Media", kuram pieder "National Enquirer", atpirku šīs tiesības.

Kampaņas gaitā Trampa komanda apgalvoja, ka tai nekas nav zināms par darījumu starp Makdugalu un "American Media".

Tomēr ierakstā Tramps nepauž nekādu pārsteigumu, kad sarunā parādās šis jautājums, un Koens pamatā runā par to, lai uzņēmumam tiktu atmaksāti līdzekļi, ko tas ir samaksājis Makdugalai.

2016. gada septembrī veikto ierakstu telekanālam CNN nodevis Koena advokāts Lenijs Deiviss.

Pret Koenu, kuru ar Trampu vairs nesaista labas attiecības, Ņujorkā uzsākta federālā izmeklēšana par viņa biznesa darījumiem un to, vai, maksājot naudu, lai nepieļautu nelabvēlīgas informācijas nonākšanu atklātībā, nav pārkāpti kampaņas finansēšanas likumi.