Zīmīga ir pat pašu militāro manevru nosaukuma izvēle – "zapad" tiešā tulkojumā no krievu valodas nozīmē "rietumi". Jau no sākta gala "Zapad" bijušas stratēģiski operacionālas vadības un personāla mācības reālā vidē ar visu bruņoto spēku atzaru piedalīšanos, ļaujot pārbaudīt to sadarbību un komunikāciju. Turklāt tieši "Zapad" ierasti ir Krievijas visvērienīgākās militārās mācības.

Pirmās šī tipa mācības norisinājušās 1977. gadā, Polijas, Čehoslovākijas un Vācijas Demokrātiskās Republikas bruņoto spēku daļām trenējoties kopā ar Padomju Savienības spēkiem. Tikmēr otrās, 1981. gadā notikušās, kā liecina atslepenots ASV Centrālās Izmeklēšanas pārvaldes (CIP) ziņojums par Varšavas pakta valstu militārajām mācībām, ievērojami atšķīrušās. Tās savā grandiozitātē nav pārspētas joprojām, bet to acīmredzamais mērķis bija simboliska spēka demonstrācija gan NATO blokam, gan Polijas sabiedrībai.

Gadu iepriekš, 1980. gada septembrī Polijā tika izveidota no Komunistiskās partijas neatkarīga arodbiedrība "Solidarność". Tās rindās cilvēki stājās masveidā, neilgā laikā biedru skaitam sasniedzot aptuveni 10 miljonus jeb gandrīz trešdaļu no darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Turklāt arodbiedrība 1981. gada marta beigās parādīja savu spēku, pēc varas iestāžu aģentu vardarbības pret vairākiem "Solidarność" aktīvistiem sarīkojot četru stundu ilgu streiku, kura dalībnieku skaits tiek lēsts līdz pat 14 miljoniem cilvēku.

Brīvdomība un potenciāls apvērsums satrauca ne tikai vietējo komunistu varu, bet arī Maskavu. Kā viens no mēģinājumiem savaldīt savu Varšavas pakta partneri tika radīts "Zapad 81" scenārijs.

Starp Padomju Savienības militāro mācību mērķiem par vienu no prioritātēm kļuva demonstrēt gatavību īsā laikā Polijā ievest milzīgas karaspēka daļas. Kā savulaik, aprakstot Polijas 1981. gada krīzi, norādīja tagadējais Hārvardas Universitātes Aukstā kara studiju programmas vadītājs Marks Krāmers, vērienīgās mācības ar manevriem Gdaņskas līcī sākās tieši dienu pirms "Solidarność" kongresa. Gdaņskā gadu iepriekš Ļeņina kuģubūvētavā Leha Valensas vadībā arodbiedrība arī tika dibināta.

Mērķi demonstrēt spēku Polijai un Rietumiem apliecina arī propagandas filmas un fotogrāfijas, kuras Padomju Savienība izplatīja pēc mācībām. Tajās cita starpā redzama arī militārā parāde jeb karavīru un tehnikas demonstrācija lielos līdzenumos, lai uzskatāmāk varētu aplūkot iespaidīgo mācību dalībnieku skaitu.

CIP ziņojumā arī teikts, ka "Zapad 81" pretēji iepriekšējām mācībām, kurās galvenais uzsvars bija uz vadības komunikācijas un stratēģijas izstrādes un izpildes treniņu, piedalījies ārkārtīgi daudz skaitliski lielu kaujas vienību, tostarp vidējā rādiusa stratēģisko raķešu kompleksu RSD-10 "Pioneer" (jeb SS-20 "Saber") vienības.

Pretēji iepriekšējām mācībām, "Zapad 81" piedalījās tikai PSRS spēki, kuru apmērs tiek lēsts no 100 000 līdz 150 000 cilvēku. Lai gan Varšavas pakta valstu pārstāvji bija aicināti tās novērot, to karavīri manevros nepiedalījās. Zināms, ka mācībās iemaņas trenēja padomju Bruņotie spēki, Baltijas flote un Stratēģiskie raķešu spēki.

Astoņas dienas ilgušajās mācībās līdzās visu vienību savstarpējās sadarbības pārbaudei, tika izmēģinātas arī jaunākās ieroču sistēmas, un, kā norādīts CIP ziņojumā, apzināti tehnoloģiskie trūkumi turpmākai attīstībai. Tāpat tika testēts jaunu operacionālo manevra grupu modelis – tām vajadzības gadījumā būtu bijis jāiekļūst tālu NATO aizmugurē un jāiznīcina apgādes līnijas, kā arī stratēģisko atomieroču palaišanas punkti, raksta "The National Interest".

Simboliski, bet, iespējams, nejauši "Zapad 2017", kuras sāksies jau rīt, 14. septembrī, norisināsies ne tikai strādājošos militārajos poligonos, bet arī ilgus gadus vairs neizmantotajā Dretuņas poligonā Vitebskas apgabalā aptuveni 30 kilometrus no Polockas, kurš reiz bijis arī viens no "Zapad 81" poligoniem.

Bažas par šogad plānotajām mācībām pastiprina arī pirms astoņiem gadiem notikušās "Zapad 2009". To vēriens bija daudzkārt mazāks, bet arī tās notika Krievijas rietumu apgabalos un Baltkrievijā un cita starpā iekļāva atomieroču uzbrukumu Polijai un izspēlēja poļu minoritātes sacelšanās apspiešanu Baltkrievijā, tolaik rakstīja "The Telegraph".

Par spīti Rietumu ekspertu bažām Kremlis turpina apgalvot, ka šī gada mācībās, kas notiks izkaisīti pa visu Krievijas rietumu apgabalu, kā arī Baltkrieviju, piedalīsies tikai 12 700 karavīri jeb kopumā aptuveni viena divīzija. Ja tā, iespējams, vērienīgais vagonu pasūtījums būs bijis tikai stratēģisks joks nepamatotas panikas radīšanai NATO valstīs.