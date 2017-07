Ugunsgrēks izcēlies ēkas 26. stāvā ap plkst. 14.15 pēc vietējā laika. Ēkā kopumā ir 36 stāvi. Varas iestāžu pārstāvji norādījuši, ka bojā gājušo mirstīgās atliekas atrastas ēkas 26. stāvā.

Ugunsgrēka likvidēšanas darbos iesaistīti aptuveni 100 ugunsdzēsēji.

Pagaidām nav zināms ugunsgrēka izcelšanās iemesls. Vien varas iestādes paziņojušas, ka ēka nav bijusi aprīkota ar ūdens smidzināšanas sistēmu.

Vismaz trīs cilvēki nogādāti slimnīcās, jo tie saindējušies ar dūmiem, atzīmē medijs. Vairākiem cilvēkiem medicīniskā palīdzība sniegta uz vietas.

Chunks of the Marco Polo condominiums fall more than 20 stories as the fire burned through several floors. https://t.co/xZj91wCYEe pic.twitter.com/3uF0lcoBdE— Lynn Kawano (@LynnKawano) July 15, 2017