Arī Kanāda plāno novērot Ziemeļkorejas kuģus, kuri varētu būt iesaistīti ANO aizliegto preču pārvadāšanā, atsevišķā paziņojumā atklāja Japānas valdība. Austrālijas un Kanādas lidmašīnas tiks bāzētas ASV gaisa spēku bāzē Okinavā.

Austrālijas izlūklidmašīna darbosies kopā ar Kanādas militārajām lidmašīnām, lai novērotu "nelikumīgu" aizliegtu preču pārvešanu no viena kuģa uz citu. "Notiek izvairīšanās no sankcijām, pārvedot materiālus no kuģa uz kuģi," Sidnejā reportieriem norādīja Tērnbuls.

ANO uzskata, ka Ziemeļkorejas kuģi ir iesaistīti šāda veida aktivitātēs, tādā veidā apejot ANO sankcijas, kas noteiktas, reaģējot uz Ziemeļkorejas kodolieroču un ballistisko raķešu izmēģinājumiem.

Paziņojumi par Austrālijas un Kanādas lidmašīnu dislocēšanu izskan dienu pēc Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna un Dienvidkorejas prezidenta Muna Džēina tikšanās, kurā Kims apliecināja gatavību atbrīvoties no kodolieročiem Korejas pussalā.