Austrālijas policijas pagājušajā nedēļā veiktajos reidos aizturētais vīrietis gribējis uzspridzināt lidmašīnu, bumbu ieliekot sava brāļa bagāžā, vēsta BBC.

Ziņots, ka Austrālijas policija 29. jūlijā veica plašus reidus, kuru laikā aizturēti vairāki ar terorismu saistīti cilvēki. Tagad policija apstiprinājusi, ka plānots liels terorakts un bijis jāuzspridzina lidmašīna. Pēc policijas teiktā, terorista brālis nemaz nav zinājis, ka viņa bagāžā atrodas spridzeklis. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ lidmašīnā bumba netika ienesta un bagāža ar spridzekli nemaz nav tikusi līdz drošības kontroles sektoram.

Notikumi risinājušies 15. jūlijā, terorista brālis lidojis no Sidnejas ar kompānijas "Etihad Airways" reisu, bet netiek precizēts, uz kurieni bijis reiss.

Austrālijas policija noskaidrojusi, ka aizdomās turamie spridzekli izveidojuši no detaļām, kas piegādātas no Turcijas, un visu kontrolējis viens no teroristu organizācijas "Daesh" līderiem.

Tā kā pagaidām nezināmu iemeslu dēļ šīs terorakts nav izdevies, Austrālijā esošie džihādisti uzsākuši ottru operāciju. Tās laikā bija plānots ļaužu pilnā vietā izsmidzināt nāvējošu gāzi – sērūdeņradi. Tomēr šo nodomu izjaukusi Austrālijas policija, apcietinot aizdomās turamos un atņemot tiem ķīmiskās vielas. Policija neatklāj, kur bija plānots veikt šo teroraktu.