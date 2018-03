Foto: Kadrs no video

Kāda ģimene no Pērtas uzgājusi pasaulē zināmo senāko vēstījumu pudelē – teju 132 gadus pēc tam, kad tas tika iemests okeānā, apgalvo Austrālijas eksperti.

Tonja Ilmane atradusi pudeli pastaigas laikā kāpās kādā nomaļā pludmalē Austrālijas rietumos. Viņas vīrs Kims Ilmans BBC atklāj, ka pudelē bijis iekšā papīrs, taču viņiem nav bijis ne jausmas, kas tas ir, līdz brīdim, kad aiznesuši to mājās un izžāvējuši plītī. Pēc tam pāris pudeli ar vēstījumu nogādājis muzejā.

Konsultējoties ar kolēģiem no Vācijas un Nīderlandes, muzeja eksperti ir apstiprinājuši, ka vēstījums ir autentisks. Zīmīte, kas datēta ar 1886. gada 12. jūniju, iemesta okeānā no vācu kuģa "Paula" kā daļa no jūras ceļu eksperimenta, ko veicis Vācijas Jūras novērošanas centrs.

Vācijas arhīvos uziets kuģa "Paula" oriģinālais meteoroloģiskais žurnāls, kurā ir ieraksts no 1886. gada 12. jūnija par pudeles pārmešanu pār bortu. Datumi un koordinātas žurnālā sakrīt ar datiem zīmītē.

Ilmanu ģimene piekritusi aizdot pudeli ar vēstījumu Rietumaustrālijas muzejam uz diviem gadiem.

Iepriekš Ginesa rekords kā senākajam vēstījumam pudelē piederēja zīmītei, no kuras iemešanas brīža līdz atrašanas brīdim ir 108 gadi.