"To nodarīja austrālieši austrāliešiem, ienaidnieki mūsu vidū," emocionālā uzrunā parlamentā pavēstīja Morisons. "Mēs kā valsts viņus pametām, mēs no viņiem novērsāmies un tas vienmēr būs mūsu kauns."

Seksuāla vardarbība pret bērniem notika "dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, mēnesi no mēneša, gadu no gada" skolās, baznīcās, jauniešu grupās, skautu grupās, bērnu namos, sporta klubos un ģimeņu namos, pavēstīja Morisons.

"Šodien mēs sakām atvainojiet bērniem, kurus mēs pievīlām. Atvainojiet. Vecākiem, kuru uzticību mēs nodevām un kuri cīnījušies, lai savāktos spēkiem. Atvainojiet. Trauksmes cēlājiem, kurus mēs neklausījāmies. Atvainojiet," sacīja Morisons.

Atvainošanās seko pēc Karaliskās komitejas piecus gadus ilgās izmeklēšanas, kurā konstatēts, ka 15 000 bērnu kļuvuši par seksuālās vardarbības upuriem.

Izmeklēšanā secināts, ka 7% Austrālijas katoļu priesteru pēdējās desmitgadēs tikuši apsūdzēti bērnu seksuālā izmantošanā.