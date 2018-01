Jaungadā dzimusī Asela "Facebook" komentāros tika sagaidīta ar rasistisku izteikumu vilni, jo viņas māte attēlā bija redzama musulmaņu sievietēm tradicionālā galvassegā.

Reaģējot uz notikušo, katoļu organizācija "Caritas", kas palīdz imigrantiem un bēgļiem, sāka kampaņu jaundzimušās meitenītes un viņas vecāku atbalstam.

"Tā ir pilnīgi jauna tiešsaistes naida dimensija, vēršoties pret nevainīgu bērnu," paziņoja "Caritas" Vīnes nodaļas vadītājs Klauss Švertners. "Tas pārkāpj sarkano līniju."

Viņš norādīja, ka pret "Facebook" lapu, iespējams, notikusi organizēta kampaņa, lai panāktu tās aizvākšanu, un aicināja "Facebook" dibinātāju Marku Cukerbergu atjaunot piekļuvi lapai.

"Mēs gribam parādīt, ka mīlestība ir stiprāka par naidu gan "Facebook", gan arī īstajā dzīvē," teica Švertners.

Skandāls izcēlies brīdī, kad Austrijā pieaugusi spriedze saistībā imigrantu pieplūdumu Eiropā, kā arī islāma lomu.

Austrijā kopš decembra pie varas ir valdība, kurā ietilpst konservatīvā Tautas partija (ÖVP) un galēji labējā Brīvības partija (FPÖ).

Vienā no naidīgajiem ziņojumiem bērna ģimenei bija lasāma atsauce uz FPÖ pārstāvošo iekšlietu ministru Herbertu Kiklu, sakot, ka viņš "jūs izsūtīs no valsts. Viņš to var izdarīt".